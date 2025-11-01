Desfile Día de Muertos Juárez 2025: Conoce Rutas, Horarios y Desvíos Viales

El desfile por el Día de Muertos, denominado “Amor Eternamente Muerto”, se realizará hoy sábado 1 de noviembre de 2025. Este evento se ha realizado durante cuatro años anteriores.

El inicio del desfile está programado a las 5 de la tarde. La ruta comenzará en la Avenida Paseo Triunfo de la República. El recorrido culminará en el Paseo de Juan Gabriel, que se encuentra sobre la 16 de Septiembre.

La esta edición 2025 contará con la participación de 15 empresas, que desfilarán junto a cinco carros alegóricos nuevos provistos por los organizadores. Además, participarán charros, escuelas folclóricas, y se espera la asistencia de perritos maquillados.

¿Cuáles serán los cierres y desvíos viales?

Debido al evento, la Coordinación General de Seguridad Vial informó sobre cierres y desvíos de tráfico en la avenida 16 de Septiembre. Los desvíos comenzarán a partir de las 2 de la tarde de hoy sábado 1 de noviembre y se mantendrán hasta la medianoche del domingo.

El tramo afectado de la 16 de Septiembre va desde la calle Honduras hasta la calle Uruguay.

Para los conductores que circulan de oriente a poniente, la ruta alterna es tomar la calle Honduras hacia el norte, seguir por Carlos Villarreal, y luego reincorporarse a la 16 de Septiembre por la calle Uruguay. Quienes viajen de poniente a oriente deberán desviarse por la calle Uruguay hacia el sur, tomar Ignacio de la Peña y luego Honduras para retornar a la avenida principal.

Adicionalmente, las rutas del BRT 2 y BRT 3 serán desviadas durante la festividad. Se instalará un operativo de seguridad que incluye una patrulla y seis motociclistas para realizar cierres momentáneos en las calles que cruzan el Paseo Triunfo de la República. La Coordinación recomienda manejar con precaución, buscar rutas alternas y priorizar el respeto a los peatones.

Instalarán módulos gastronómicos al finalizar el desfile

Al finalizar el desfile en el Paseo de Juan Gabriel, se llevará a cabo una verbena gastronómica. En esta zona habrá 12 módulos donde se venderá pan de muerto con distintas variedades y rellenos especiales, así como esquites, bagels, y comida típica oaxaqueña y veracruzana. La venta de estos productos estará disponible desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche.

Además, se realizará una simulación de un panteón. Esta instalación busca replicar una experiencia típica del centro y sur de México, adornada con flores de cempasúchil y velas.

