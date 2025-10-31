Pareja es Atacada a Balazos en el Fraccionamiento Girasoles de Chihuahua

Una pareja fue atacada a balazos cuando descendía de un vehículo en el cruce de las calles De la Quinta y Del Trigal, en el fraccionamiento Girasoles, al sur de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre perdió la vida en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada a un hospital con una lesión de bala en la cabeza.

Tras el reporte al número de emergencias 911, al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Agencia Estatal de Investigación, así como personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y acordonaron el perímetro.

Te podría interesar: Asesinan a Cuatro Hombres en Carretera Parral–Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Aseguran vehículo y casquillos percutidos tras el ataque

En el lugar fueron localizados al menos 12 casquillos percutidos, además de un vehículo de modelo atrasado, el cual presuntamente habría sido utilizado por los agresores y quedó asegurado por las autoridades a pocos metros de la escena.

La zona fue resguardada por corporaciones de los tres niveles de gobierno mientras personal de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Aumentan Homicidios por Delincuencia Común en Juárez

Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas, y la Fiscalía mantiene las indagatorias para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Historias recomendadas: