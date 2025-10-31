Muere Joven Herido en Ataque a Tortillería en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte dio a conocer el fallecimiento de César R., de 21 años, quien resultó lesionado de un disparo en la cabeza durante un ataque armado a una tortillería, ubicada en el cruce de las calles Juan Cobos y Guadalupe Casillas, en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

Hasta el momento, las autoridades informaron que de las tres personas que resultaron heridas en el mismo ataque, una fue dada de alta, otra permanece bajo reserva médica debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que la tercera se reporta estable.

Canacintra se Pronunció Tras el Ataque Armado

Ante los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2025, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) señaló que fue un hecho lamentable e indignante el ataque armado que cobró la vida de cuatro personas.

La presidenta del organismo, Isela Molina, informó que aún se desconoce si el negocio afectado pertenecía a la cámara. Molina subrayó que la inseguridad en la frontera impacta gravemente la economía local, afectando no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino a todos los sectores.

Finalmente, agregó que, aunque no se ha confirmado si el ataque estuvo relacionado con un intento de extorsión, la Canacintra brinda apoyo a sus afiliados que sean víctimas de amenazas o hechos violentos.

