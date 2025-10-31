Asesinan a Cuatro Hombres en Carretera Parral–Guadalupe y Calvo, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Sur confirmó el hallazgo de cuatro hombres asesinados sobre la carretera que conduce de Hidalgo del Parral al municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas, aún sin identificar, tenían entre 25 y 45 años de edad aproximadamente y fueron encontradas en la caja de una camioneta tipo pick up de color negro.

Te podría interesar: Así Fue la Detención de un Hombre Tras Persecución en Guachochi, Chihuahua

Cuerpos presentaban heridas de arma de fuego el ca cabeza

Los cuerpos presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, indicaron autoridades ministeriales. En el lugar, personal de la Unidad de Servicios Periciales procesó la escena del crimen, asegurando un casquillo percutido y el vehículo donde se localizaron los cuerpos.

Localizan Cuerpo en las Vías del Tren en Ciudad Juárez; Investigan Posible Homicidio

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este hecho violento.

Historias recomendadas: