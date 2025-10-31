Asesinan a Cuatro Hombres en Carretera Parral–Guadalupe y Calvo, Chihuahua
Cuatro hombres fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta en la carretera Parral–Guadalupe y Calvo. Las víctimas presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza.
La Fiscalía de Distrito Zona Sur confirmó el hallazgo de cuatro hombres asesinados sobre la carretera que conduce de Hidalgo del Parral al municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas, aún sin identificar, tenían entre 25 y 45 años de edad aproximadamente y fueron encontradas en la caja de una camioneta tipo pick up de color negro.
Cuerpos presentaban heridas de arma de fuego el ca cabeza
Los cuerpos presentaban heridas producidas por proyectil de arma de fuego en la cabeza, indicaron autoridades ministeriales. En el lugar, personal de la Unidad de Servicios Periciales procesó la escena del crimen, asegurando un casquillo percutido y el vehículo donde se localizaron los cuerpos.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este hecho violento.
