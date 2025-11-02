Cinco Personas Mueren Durante Accidente Vial en Ciudad Juárez; Camioneta Se Incendió

Durante la madrugada del 2 de noviembre de 2025, se registró un aparatoso accidente vial que dejó como saldo cinco personas sin vida y una más gravemente lesionada en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Centeno, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil color rojo, en el que viajaba una pareja, circulaba de sur a norte sobre la avenida Tecnológico. Aparentemente, omitió la luz roja del semáforo e impactó contra una camioneta en color gris, en la que viajaban tres mujeres y un joven de 18 años.

A causa del impacto, la camioneta salió proyectada, volcó y se incendió, alcanzando una palma y algunos arbustos que se encontraban en el lugar.

Lograron Rescatar a un Joven Con Vida

Al sitio arribaron elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes acordonaron la zona, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, que intentó rescatar a las personas atrapadas dentro del vehículo en llamas.

En el lugar, testigos intentaron apagar el fuego y lograron rescatar con vida al joven de 18 años, quien fue trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.

Podría Interesarte: Dos Hombres Mueren Tras Caída de Avioneta en la Carretera Anáhuac–Santa Isabel Chihuahua

También acudió personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas ni el estado de salud del joven hospitalizado. Se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre el resultado de las investigaciones.

Historias recomendadas: