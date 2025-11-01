Instalan Altar para los 386 Cuerpos Vinculados al Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

Con motivo del Día de Muertos, integrantes del grupo Memoria, Dignidad y Justicia instalaron un altar conmemorativo frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, en homenaje a los 386 cuerpos encontrados apilados dentro del crematorio Plenitud.

Verónica Gamboa, integrante del colectivo, señaló que el acto busca honrar la memoria de todas las víctimas y exigir un trato digno para quienes perdieron la vida.

Es muy importante y muy humano recordar y honrar la memoria de estos 386 cuerpos que se encontraron en ese estado tan deplorable. Independientemente si están o no nuestros seres queridos, son seres humanos que debieron recibir un trato digno y no lo recibieron.

Colocan ofrendas florales, fotografías y veladoras para los 386 cuerpos del caso crematorio Plenitud

Las familias colocaron ofrendas florales, fotografías y veladoras, además de compartir recuerdos y anécdotas sobre sus seres queridos, entre ellos madres, padres e hijos que aún permanecen sin identificar.

Miguel Villanueva, otro de los participantes, recordó a su madre y a su hija con emotivas palabras:

Mi mamá era una mujer muy luchona, me dio mucho en vida. También busco a mi hija de 10 meses, era una niña muy querida por todos los que la conocieron.

El acto también sirvió para expresar preocupación por el rumbo de las investigaciones, luego del fallecimiento de Facundo Teófilo M. R., ex empleado del crematorio y uno de los principales señalados, quien murió recientemente mientras permanecía bajo proceso penal.

Convenientemente, el señor falleció. Él sabía quiénes estaban involucrados y pudo haber señalado a otras personas que ni siquiera han sido citadas. Esta muerte es muy conveniente para muchos de más arriba.

Los familiares exigieron a las autoridades transparencia, justicia y el esclarecimiento total del caso, que continúa abierto desde el pasado 26 de junio.

