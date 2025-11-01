Cae Avioneta en la Carretera Anáhuac–Santa Isabel, Chihuahua; Esto se Sabe

La tarde de este sábado, 1 de noviembre, una avioneta se desplomó en la carretera libre Anáhuac–Santa Isabel, en el estado de Chihuahua, dejando como saldo dos hombres sin vida.

De acuerdo con información de unidades de emergencia del municipio de Anáhuac, el accidente ocurrió alrededor de las 13:43 horas, cuando se reportó la caída de una aeronave ligera en las inmediaciones del tramo carretero que conecta ambas localidades.

Unidades médicas confirmaron la muerte de dos personas tras el desplome de la avioneta

Al sitio acudieron las unidades médicas, confirmando que en el interior de la aeronave se encontraban dos personas sin signos vitales. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los fallecidos.

Los cuerpos de rescate realizaron las labores de aseguramiento del área y notificaron a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del percance.

La Unidad de Emergencias Médicas de Anáhuac reiteró su compromiso de atención a la comunidad e invitó a la población a reportar cualquier emergencia al 625-207-40-24 o al número nacional 9-1-1.

