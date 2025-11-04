Tres Hechos Violentos se Registraron Durante la Madrugada del Martes en Ciudad Juárez

Durante las primeras horas de este martes 4 de noviembre se registraron tres hechos violentos en distintos puntos de Ciudad Juárez, con lo cual la cifra de homicidios dolosos en lo que va del mes es de 9 personas sin vida.

Localizan Cuerpo Calcinado en la Zona Centro de Ciudad Juárez

El primer hecho ocurrió durante la madrugada, cuando se reportó un incendio en una vivienda de la Zona Centro, ubicada en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Guadalupe Victoria. Agentes de la Policía Municipal que transitaban por el área se percataron del siniestro y solicitaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron al lugar con dos máquinas para sofocar las llamas.

Una vez controlado el incendio, los bomberos ingresaron al inmueble y localizaron el cuerpo calcinado de un hombre. De acuerdo con los primeros reportes, podría tratarse de un homicidio doloso.

Hallan a Hombre Sin Vida con Huellas de Violencia en Terreno Baldío

Posteriormente, se reportó el hallazgo de un hombre sin vida con visibles huellas de violencia, pues se encontraba atado de pies y manos y presentaba impactos de arma de fuego. El cuerpo fue localizado en el cruce de las calles Paseo de la Nobleza y Justicia, del fraccionamiento Palmas del Sol. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima.

Atacan a Hombre a Balazos Dentro de un Domicilio

Finalmente, se registró un ataque armado al interior de un domicilio ubicado en las calles Ejido Namiquipa y Benjamín Argumedo, de la colonia Terrenos Nacionales. Según los reportes, varios hombres armados ingresaron al inmueble y atacaron a un hombre, privándolo de la vida con varios disparos.

Elementos de diversas corporaciones arribaron al lugar para acordonar la zona y llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, en ninguno de los casos se ha informado sobre personas detenidas.

