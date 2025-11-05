Era de Durango Uno de los 10 Cuerpos Hallados en la “Cueva de los Murciélagos” en Chihuahua

Desde el pasado fin de semana, diversas autoridades trabajan en la localización de cuerpos al interior de una cueva conocida como La Cueva de los Murciélagos, ubicada en el poblado de Santo Domingo, municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.

Podría Interesarte: Mueren Seis Migrantes en Accidente Vial Sobre la Carretera Gómez Palacio–Jiménez en Chihuahua

El operativo comenzó el pasado sábado 1 de noviembre, luego de que la Fiscalía General del Estado recibiera una llamada anónima denunciando la presencia de cuerpos dentro de dicha cueva. Elementos de seguridad y rescate implementaron un operativo en la zona, donde hasta el lunes se habían localizado seis cuerpos; sin embargo, la cifra aumentó a diez personas encontradas sin vida. Nueve de los cuerpos permanecen en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se les llevan a cabo diversas pruebas periciales para su identificación.

Una de las Víctimas Ya Fue Identificada

Hasta el momento, las autoridades informaron que uno de los cuerpos corresponde a Jair N. G., de 40 años, originario del estado de Durango, quien contaba con reporte de desaparición en Chihuahua junto con otras tres personas, Jesús Román, de 42 años; Juan C. A., de 37; y Ezequiel C. A., de 36 años. Se desconoce si los desaparecidos restantes se encuentran entre los cuerpos hallados; esta información se confirmará una vez que concluyan las pruebas forenses.

Llegaron Desde Durango y Desaparecieron en Chihuahua

Edwin Rodríguez, del Departamento de Personas Ausentes o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, informó que los cuatro hombres habían llegado el 27 de octubre desde el estado de Durango a la ciudad de Chihuahua con la intención de instalar un negocio. Sin embargo, se perdió todo contacto con ellos el 28 de octubre.

Al tener el reporte, que fue el 30 de octubre del presente año, se iniciaron las investigaciones pertinentes conforme al protocolo de búsqueda. Se tiene conocimiento de que el 27 ellos llegaron a la ciudad de Chihuahua por la carretera de Ciudad Cuauhtémoc, explicó Rodríguez.

Historias recomendadas