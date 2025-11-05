Asesinan a un Hombre a Balazos en la Colonia Tarahumara de Chihuahua

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la colonia Tarahumara, al norte de la ciudad de Chihuahua. La víctima fue identificada como Jesús Aguirre Mireles, de 52 años, cuyo cuerpo quedó tendido en la entrada de su vivienda ubicada en el cruce de las calles Isla San Esteban y Primera.

De acuerdo con testigos, se escucharon alrededor de ocho detonaciones por arma de fuego, lo que provocó la movilización inmediata de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

Autoridades resguardan la zona y abren investigación

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal y Guardia Nacional acordonaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con el ataque, ni se ha informado el posible móvil del homicidio.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

