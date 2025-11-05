Cambian Sentidos en Calles de la Colonia Cerro Coronel en Chihuahua: ¿Cómo Quedan Tras Ajuste?
La SSPE anunció cambios de sentido en calles de la colonia Cerro Coronel en la ciudad de Chihuahua. Estos serán los cambios que se realizarán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, informó sobre la modificación del sentido de circulación en varias calles de la colonia Cerro Coronel, con el objetivo de mejorar la movilidad y agilizar el tráfico en esta zona de la ciudad de Chihuahua.
De acuerdo con la dependencia, a partir del viernes 7 de noviembre, la calle Rosales pasará de tener doble sentido a circulación única de este a oeste, permitiendo el acceso directo hacia la avenida Carlos Pacheco.
¿Qué otra calle modificará su sentido en Chihuahua?
Asimismo, la calle 41 y medio cambiará su sentido de sur a norte, como parte de las acciones implementadas por la Policía del Estado para desfogar el tránsito vehicular y facilitar el desplazamiento hacia escuelas y centros de trabajo cercanos.
La Subsecretaría de Movilidad exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la SSPE, con el fin de evitar contratiempos durante los primeros días de aplicación de las nuevas disposiciones.
Además, agentes de movilidad permanecerán en la zona para brindar apoyo y orientación a los conductores, garantizando un tránsito seguro y ordenado mientras se adaptan los nuevos sentidos viales.
