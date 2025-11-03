Ampliarán Horario para Venta de Alcohol en Chihuahua Durante el Buen Fin 2025

La Subsecretaría de Gobernación del Estado de Chihuahua informó que se ampliará una hora el horario de venta de bebidas alcohólicas en toda la entidad con motivo del Buen Fin 2025, que se celebrará del 14 al 17 de noviembre.

De acuerdo con Gobernación, ya se notificó a los propietarios de los establecimientos sobre la disposición temporal, que busca favorecer la actividad comercial y turística durante el fin de semana de descuentos.

La medida aplica a expendios, bares y restaurantes hasta el 18 de noviembre

La dependencia detalló que la medida aplicará a partir de las 9:00 de la mañana del jueves 13 de noviembre, y permitirá que bares, restaurantes, expendios, supermercados y tiendas de conveniencia operen una hora adicional a su horario habitual.

El horario normal de funcionamiento para la venta y consumo de bebidas alcohólicas volverá al mediodía del martes 18 de noviembre.

El Buen Fin, considerado como el evento comercial más importante del año en México, suele acompañarse de un incremento en la afluencia de consumidores y visitantes, por lo que las autoridades estatales implementarán también operativos de supervisión y seguridad para garantizar el cumplimiento de la ley y la prevención de incidentes.

