Detienen a Cuatro Hombres Vinculados al Multihomicidio en Tortillería de Ciudad Juárez

Durante una conferencia de prensa, autoridades de seguridad dieron a conocer la detención de cuatro hombres presuntamente vinculados al multihomicidio registrado el pasado 28 de octubre de 2025 en una tortillería ubicada en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez. Cuatro integrantes de una familia perdieron la vida y tres más resultaron heridos.

El subsecretario del Estado Mayor, Luis Aguirre, informó que el secretario de Seguridad Pública del Estado instruyó que se abordara el caso por parte del grupo especial de detectives en coordinación con la Fiscalía General del Estado a través de su Distrito Zona Norte.

De acuerdo con el funcionario, gracias a información obtenida mediante la Plataforma Centinela, se recabaron elementos clave y testimonios que permitieron identificar y capturar a los presuntos responsables, quienes fueron detenidos en distintos operativos. También se detalló que en el ataque se utilizaron un revólver calibre .38 especial y una pistola calibre 9 milímetros.

Capturan a los Responsables y Decomisan Armas Utilizadas en el Crimen

Entre los detenidos se encuentran Víctor Manuel B. A., de 36 años, originario de Ciudad Juárez, y Mateo D. M., de 33 años, originario de Chiapas, quienes fueron arrestados el 31 de octubre mientras viajaban a bordo de un vehículo color rojo que coincidía con las características del utilizado durante el ataque.

Ambos aparecen en videos de vigilancia que los ubican en el lugar y momento del crimen, y declararon pertenecer a una pandilla delictiva que opera en esta frontera.

Posteriormente, mediante las cámaras de la Plataforma Centinela, se logró identificar otro vehículo al que los agresores entregaron las armas tras cometer el homicidio. Dicho automóvil fue localizado el 1 de noviembre en la colonia Colinas del Desierto, junto a Javier N., de 27 años, quien fue detenido en posesión del revólver calibre .38 especial, la pistola 9 milímetros y varios envoltorios con marihuana.

Finalmente, fue capturado en la colonia Urbivilla Bonita, David N., de 36 años, señalado como el autor intelectual del ataque. Según las autoridades, este sujeto habría coordinado el ataque derivado de un conflicto entre familias, relacionado con un homicidio ocurrido en marzo de 2025 y otros hechos violentos que datan desde el año 2012.

