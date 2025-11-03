Madre Zacatecana Busca Desde Hace 5 Meses a su Hijo Juan José, Desaparecido en Chihuahua

Han pasado varios meses desde la última vez que Mónica García escuchó la voz de su hijo Juan José García, de 25 años, quien habló con ella el Día de las Madres. Desde entonces, no sabe nada de su paradero.

Juan José desapareció en Chihuahua, donde trabajaba desde hace 2 años en Casas Grandes. Mónica asegura que intentó mantener contacto con él, pero dejó de responder el teléfono; luego supo que alguien lo había visto en Ojinaga, sin embargo, nunca tuvo confirmación.

No duermo, no descanso, no nada, porque nomás estoy pensando que si me hablan [...] realmente sí me cansé y estoy cansada de tanto buscar ya a mi hijo Mónica García, madre de Juan José

La última vez que Mónica habló con su hijo fue durante el 10 de mayo, fecha en la que mencionó que se encontraba bien y que la quería mucho. Incluso señaló que su hermano iría a Zacatecas, estado donde vive Mónica.

No, pues solamente me dijo que me quería mucho y que me cuidara, y que ya se iba a venir su hermano para acá y que nada más lo cuidara mucho Mónica García, madre de Juan José

Han pasado cinco meses sin noticias de Juan José

En Zacatecas, Mónica ha tocado puertas en la fiscalía, cuarteles y oficinas, pero denuncia que no le hacen caso.

Mal porque he ido a poner una denuncia en un lado y en otro, y no me hacen caso Mónica García, madre de Juan José

Incluso, extorsiones y promesas sin sustento han acompañado su búsqueda. Hoy solo pide que alguien le ayude a encontrar a su hijo, vivo o muerto, para acabar con el tormento de no saber nada.

No me tengan con esa incertidumbre, porque ya no sé yo si mi hijo de verdad está vivo o está muerto. Mónica García, madre de Juan José

Con la voz entrecortada, Mónica mira la fotografía de su hijo y hace un llamado a su regreso, en su casa, donde el silencio duele más que el tiempo.

Si mi hijo estuviera oyendo la nota esta y me estuviera viendo, le pediría a mi hijo que se comunicara conmigo y que no se le olvide que su madre siempre lo va a estar esperando aquí Mónica García, madre de Juan José

