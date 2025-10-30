Buscan a Martín, Padre de Familia Desaparecido en Zapopan; Salió por Comida y No Regresó

Martín Gutiérrez es buscado por su familia, quien espera el apoyo de las autoridades de Jalisco para dar pronto con su paradero; por ello, se manifestaron durante la tarde del miércoles en Casa Jalisco.

Martín, de 42 años, fue visto por última vez el sábado 25 octubre en Zapopan. Salió a comprar comida para sus hijas, pero no regresó a casa.

Tu familia te extraña, tus hijas y nosotros como familia te queremos mucho y te esperamos con vida. Carlos Fernando, hermano de Martín

Exigen el pronto regreso con vida de Martín

Durante la manifestación, la esposa de Martín hizo un llamado al Gobierno de Jalisco y a la ciudadanía, pidiendo que compartan cualquier información útil que ayude a dar con el paradero de su esposo.

Le hago un llamado al gobierno y también a la ciudadanía, por favor, si saben algo, que me ayuden, porque quiero de regreso a mi esposo en casa. Paula Quintero, esposa de Martín

Mientras que su madre, María del Carmen, desea encontrar a Martín con vida, quien tiene una familia que lo espera con los brazos abiertos en casa.

Queremos encontrar a mi hijo vivo; lo amamos y lo esperamos en casa su esposa y sus hijas. María del Carmen, madre de Martín

Martín es casado y tiene dos hijas; se dedica a la compra y venta de relojes de alta gama. Sus familiares aseguraron que no tiene problemas con nadie.

