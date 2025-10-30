Buscan a Martín, Padre de Familia Desaparecido en Zapopan; Salió por Comida y No Regresó
Martín salió por comida para sus hijas, sin embargo, desde entonces no saben nada de su paradero. Piden ayuda de la ciudadanía para localizarlo
Martín Gutiérrez es buscado por su familia, quien espera el apoyo de las autoridades de Jalisco para dar pronto con su paradero; por ello, se manifestaron durante la tarde del miércoles en Casa Jalisco.
Martín, de 42 años, fue visto por última vez el sábado 25 octubre en Zapopan. Salió a comprar comida para sus hijas, pero no regresó a casa.
Tu familia te extraña, tus hijas y nosotros como familia te queremos mucho y te esperamos con vida.
Carlos Fernando, hermano de Martín
Exigen el pronto regreso con vida de Martín
Durante la manifestación, la esposa de Martín hizo un llamado al Gobierno de Jalisco y a la ciudadanía, pidiendo que compartan cualquier información útil que ayude a dar con el paradero de su esposo.
Le hago un llamado al gobierno y también a la ciudadanía, por favor, si saben algo, que me ayuden, porque quiero de regreso a mi esposo en casa.
Paula Quintero, esposa de Martín
Mientras que su madre, María del Carmen, desea encontrar a Martín con vida, quien tiene una familia que lo espera con los brazos abiertos en casa.
Queremos encontrar a mi hijo vivo; lo amamos y lo esperamos en casa su esposa y sus hijas.
María del Carmen, madre de Martín
Martín es casado y tiene dos hijas; se dedica a la compra y venta de relojes de alta gama. Sus familiares aseguraron que no tiene problemas con nadie.
