Asesinan a Tiros a Joven de 19 Años en Guadalajara; lo Mataron Mientras Reparaba una Moto

Un joven de 19 años fue asesinado a tiros en Guadalajara. El homicidio ocurrió en la colonia La Nogalera, al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Cártamo, al cruce con la avenida 18 de Marzo.

La víctima fue atacada a balazos por sujetos que llegaron a bordo de una camioneta tipo pickup en color blanco; posterior al ataque, consiguieron huir.

¿Cómo ocurrió el ataque a balazos donde murió un joven en La Nogalera?

Se sabe que la agresión ocurrió cuando el joven estaba acompañado de otra persona afuera de su domicilio mientras reparaba una motocicleta. Tras el ataque, la víctima cayó inconsciente sobre la calle y vecinos de la colonia marcaron a las autoridades.

Los primeros en llegar fueron paramédicos de Bomberos Estatales, debido a la cercanía que hay entre su base y el sitio de la agresión; de inmediato, lo subieron a una ambulancia y lo trasladaron al puesto de socorros más cercano, que en este caso fue la Cruz Verde Marcos Montero de Tlaquepaque.

Lamentablemente, una hora después del ataque, el joven fue declarado muerto mientras recibía atención médica. Cabe destacar que justo hace un año, en este mismo sitio, la madre del joven fallecido fue también atacada a balazos, logrando sobrevivir a disparos en su cráneo y abdomen. Un año después, la agresión ahora fue en contra de su hijo, quien lamentablemente no pudo sobrevivir al atentado.

Sobre la escena, los asesinos dejaron dos ojivas deformadas que fueron ya incorporadas a las investigaciones que abrió la Fiscalía de Jalisco por este crimen.

