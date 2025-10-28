Viajeros Quedan Varados en Guadalajara por Bloqueos Carreteros; Suspenden 60 Corridas

Los bloqueos carreteros por parte de agricultores ya han afectado a cientos de viajeros, pues en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque se suspendieron un aproximado de 60 corridas.

Al momento, se sabe que los viajes que fueron suspendidos son principalmente aquellos que tenían como destino Colima, Morelia y Ciudad de México. Asimismo, se desconoce hasta cuándo podrían retomar con normalidad las corridas, pues los agricultores advierten que no se moverán de las carreteras hasta que el Gobierno Federal cumpla con sus pedimentos.

Viajeros tienen horas esperando el salir de Guadalajara

Algunas personas, incluso familias enteras, tienen desde el lunes 27 de octubre esperando sus viajes. Tal como una mujer, quien tenía como destino Yurécuaro, sin embargo, no ha podido salir de Guadalajara y la espera le parece eterna.

No hay salidas, están bloqueadas las carreteras [...] Tengo familia allá que me está esperando Afectada por bloqueos carreteros en Jalisco

También han reportado afectaciones a viajeros que tienen como destino Michoacán o Puerto Vallarta, ya que las corridas se han suspendido sin una hora ni fecha fija para que la situación mejore.

¿Qué carreteras están bloqueadas hoy 28 de octubre?

Las autopistas y carreteras que están bloqueadas son las siguientes, te sugerimos evitarlas lo mejor que puedas:

Autopista 54D Guadalajara-Colima

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carr. 15 Guadalajara –Nogales (Technology Park)

Carr. 35 Guadalajara – Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carr. La Barca – Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara – Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carr. 80 Guadalajara – Los Altos (Monumento al Huevo Tepatitlán)

Carr. 90 Guadalajara – Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carr. Tala-Santa Cruz de las Flores (Lab. Pisa)

Las Noticias N+

Historias recomendadas: