Hombre Muere Arrollado por Varios Vehículos en la Carretera a Nogales, en Zapopan

Una trágica muerte fue la que tuvo un hombre de aproximadamente 30 años, el cual perdió la vida después de ser atropellado en la carretera a Nogales, a la altura del fraccionamiento Rancho Contento, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue proyectado por un vehículo del cual se desconocen las características. Además, debido al intenso tránsito y la velocidad que suelen alcanzar los automovilistas en esa vía, varios conductores no lograron esquivarlo y terminaron arrollando el cuerpo por varios metros.

Fue un motociclista quien, al percatarse de la situación, detuvo su marcha para abanderar la zona y evitar que el cuerpo terminara destrozado entre las llantas de otros vehículos. El mismo conductor dio aviso al 911 de emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y aplicaron el protocolo de primer respondiente, mientras que paramédicos confirmaron el fallecimiento del peatón.

¿Qué se sabe del hombre atropellado y del presunto responsable?

En el sitio quedó como única evidencia una fascia, presuntamente perteneciente a uno de los vehículos involucrados, aunque se desconoce si corresponde al que inicialmente lo embistió.

El cuerpo, que permanece en calidad de no identificado, fue trasladado al Anfiteatro Metropolitano en espera de que sea reconocido por sus familiares. Cabe destacar que el atropellamiento ocurrió en una zona carente de pasos y puentes peatonales.

Abraham Flores Maciel / N+

