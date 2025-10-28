Muere Hombre Atropellado en Ciudad Juárez; Autoridades Buscan a sus Familiares

Durante la mañana de este martes 28 de octubre, se registró un accidente vial que dejó sin vida a un peatón en el cruce de la Avenida de los Aztecas con Bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez.

Autoridades Investigan el Accidente

Hasta el momento, en el lugar se encuentran elementos de la Coordinación de Seguridad Vial, quienes mantienen resguardado al conductor de una camioneta color rojo. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad en este lamentable accidente. Mientras se realizaban las diligencias, la circulación en la Avenida de los Aztecas se cerró temporalmente de sur a norte, antes de llegar a la glorieta.

Identificación de la Víctima y Llamado a la Comunidad

El peatón fallecido fue identificado como Gonzalo Rodríguez. Por este motivo, las autoridades solicitan el apoyo de la comunidad para localizar a sus familiares y notificarles sobre el deceso.

Información en desarrollo.

