Buscan a Adolescentes de 13, 14 y 15 Años Desaparecidos en Jalisco; Esto se Sabe de Ellos

No podemos estar en casa, no dormimos, no comemos por estar desesperados buscando a nuestro hijo Antonia Ruíz, madre de Yahel Antonio Rivera Ruíz.

Desde el 19 de octubre, Antonia y su familia mantienen una búsqueda constante de Yahel, de 14 años, quien desapareció en la colonia Concepción del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Nota relacionada: Buscan a 3 Jóvenes Desaparecidos Originarios de La Fortuna, Tlajomulco

Yahel iba acompañado de su amigo José Hernández Luna, de 15 años. Ambos habían acordado acudir a la clínica 180 del IMSS por un problema de salud, pero ninguno llegó al hospital.

Ambos habían acordado acudir a la clínica 180 del IMSS. Foto: N+

A esta búsqueda se suma la de Jonathan Alberto Oliva Hernández, de 13 años, visto por última vez el 13 de octubre en Valle de Tejeda, también en Tlajomulco. Vestía chaleco y pantalón negro, además de una camisa blanca.

La señora Antonia, al igual que su esposo, teme que su hijo y su amigo hayan sido víctimas de reclutamiento forzado. En sus palabras, Yahel y José “son niños de casa, dedicados al estudio y que nunca han tenido problemas con algún vecino”

Por favor que regrese a casa. Si fue forzado, pues no sé si pueda escaparse o algo, pero si él pudiera pedir ayuda, adelante, que lo hiciera. No podemos estar en casa sin él, estamos desesperados, no podemos estar sin pensar qué está haciendo él Jaime Joel Rivera Pérez, padre de Yahel.

¿Qué acciones han tomado las autoridades para localizar a los menores desaparecidos?

Por los tres menores ya existe una carpeta de investigación en la Fiscalía de Jalisco para dar con su paradero, aunque hasta el momento no se tiene ninguna pista sobre dónde podrían estar ni en qué condiciones se encuentran.

Las Noticias N+

Historias Recomendadas: