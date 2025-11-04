Detienen a Quinto Presunto Implicado en Homicidio Múltiple en Tortillería de Ciudad Juárez

Un hombre identificado como Hugo “N”, de 38 años, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) como el quinto presunto implicado en el homicidio múltiple ocurrido el pasado 28 de octubre dentro de una tortillería ubicada en la colonia Héroes de la Revolución.

De acuerdo con la información oficial, la captura se realizó sobre la calle Francisco Villarreal, a la altura de la carretera Juárez–Porvenir, durante un operativo conjunto entre elementos estatales y efectivos de la Guardia Nacional. En el sitio, los agentes identificaron un vehículo negro vinculado a las investigaciones del caso.

Aseguran droga y vehículo durante el operativo

Durante la inspección al automóvil, los policías localizaron en la consola central una bolsa de plástico color naranja con aproximadamente 78 gramos de marihuana.

El detenido, junto con el vehículo y la sustancia asegurada, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que continuará con las indagatorias correspondientes para determinar su participación en los hechos violentos registrados la semana pasada.

El homicidio múltiple, ocurrido dentro de una tortillería en el suroriente de la ciudad, dejó cuatro personas sin vida, generando un amplio despliegue de seguridad y diversas detenciones durante los días posteriores al ataque.

