Investigan Accidente que Dejó 5 Muertos en Cd. Juárez; Analizan si Responsable Estaba Ebrio

Continúan las investigaciones tras el accidente que cobró la vida de cinco personas en el cruce de la avenida Tecnológico y Centeno, en Ciudad Juárez, pues aún no se ha determinado si el conductor responsable se encontraba bajo el influjo del alcohol o de alguna otra sustancia. Así lo informó el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas.

El fiscal detalló que el peritaje elaborado por la Coordinación General de Seguridad Vial establece que el conductor del vehículo responsable circulaba a exceso de velocidad y no respetó el señalamiento de alto, lo que provocó el impacto con una camioneta, la cual posteriormente explotó.

El peritaje que hace Vialidad es que uno de los autos, un auto rojo, se pasa el alto y el carro que venía cruzando lo impacta; la camioneta, por el impacto, explota, se incendia y mueren carbonizadas las tres personas, explicó el fiscal.

Identifican a las Víctimas del Accidente

Las fueron identificadas como Deyanara G. G., Melisa R. y Gabriela O., quienes viajaban en la camioneta. Del vehículo responsable, las autoridades identificaron a la copiloto únicamente como Mariana, y al conductor como Carlos Alberto B. T.

El fiscal señaló que la identificación de las víctimas se logró gracias a los objetos que traían consigo, como anillos, collares y brackets, lo que permitió facilitar su entrega a las familias.

Fue un trabajo muy fuerte del área científica pericial y con las declaraciones de los familiares y los objetos metálicos fue posible identificar estos cadáveres y facilitar la entrega para darles cristiana sepultura, señaló Salas.

De la camioneta incendiada también fue rescatado un joven con vida identificado como Gael G. G., quien permanece hospitalizado y según se informó, su salud ha evolucionado favorablemente.

