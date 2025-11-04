Seis Homicidios Múltiples se Registraron en Chihuahua Durante Mes de Octubre

Un total de seis hechos con homicidios múltiples se registraron en diferentes puntos del estado de Chihuahua durante el mes de octubre, dejando un saldo de varias víctimas mortales en municipios de la sierra y la zona fronteriza.

De acuerdo con reportes oficiales, los casos se concentraron principalmente en Moris, Guachochi, Ciudad Juárez, Parral, Nonoava y Cuauhtémoc, lo que refleja una escalada de hechos violentos en distintas regiones del estado.

El primer hecho ocurrió el 7 de octubre, cuando tres policías estatales fueron asesinados en el municipio de Moris. Posteriormente, el 24 de octubre, fueron localizados tres cuerpos calcinados en el kilómetro 31 de la carretera Nonoava–San Francisco de Borja.

El domingo 26 de octubre, un ataque armado en el municipio de Guachochi dejó siete personas sin vida, entre ellas el maestro rural Luis Ever Cruz Palma, de 44 años.

Dos días después, el 28 de octubre, un ataque dentro de una tortillería en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez, dejó cuatro muertos. El 30 de octubre, fueron localizadas cuatro personas sin vida dentro de la caja de una camioneta pick up negra en el kilómetro 29 de la carretera Parral–Guadalupe y Calvo.

Finalmente, el 2 de noviembre, en la colonia Tierra Nueva de Cuauhtémoc, fueron asesinados tres jóvenes identificados como J.P. A.C. (19 años), E.M.B. (17 años) y Joaquín Osvaldo O.R. (25 años). Otro menor de 16 años resultó herido y fue trasladado a un hospital.

