Asesinan a Dos Hombres Dentro de Una Vivienda en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 se registró el homicidio de dos hombres, de entre 25 y 30 años de edad, al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan Pablo Olvera y Paseos de San Isidro, en la colonia Ampliación San Isidro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con versiones de testigos, varios sujetos armados y encapuchados ingresaron a la vivienda donde se encontraban las víctimas y dispararon en repetidas ocasiones, para posteriormente huir del lugar, por lo que se realizó el reporte al número de emergencia 911.

Autoridades Resguardan la Escena e Inician las Investigaciones

Hasta la escena del crimen arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de asegurar el área, así como elementos de la fiscalía para recabar información e iniciar las investigaciones.

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos a sus instalaciones para practicarles la necropsia de ley y determinar oficialmente las causas de muerte, así como la identidad de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado más información sobre los hechos ni sobre los presuntos responsables. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer mayores detalles sobre este doble homicidio.

