Protección Civil Notifica a Tiendas Waldo's de Ciudad Juárez Sobre el Vencimiento de Dictámenes

Luego del incendio registrado el pasado fin de semana en una tienda Waldo's de Hermosillo, Sonora, autoridades de distintos municipios del país han iniciado las clausuras en sucursales de Tijuana y Rosarito. En Ciudad Juárez, la Dirección de Protección Civil informó que ya entregó notificaciones a los establecimientos para que inicien sus procesos de renovación de dictámenes de seguridad, incluyendo los relacionados con la infraestructura eléctrica.

El director de la dependencia, Sergio Rodríguez, explicó que se realizarán revisiones en las 23 tiendas de la cadena que operan en la frontera, de las cuales 20 ya fueron notificadas y las tres restantes se encuentran en proceso de notificación.

Nosotros vamos a hacer revisiones en las tiendas que se encuentran aquí en Ciudad Juárez. Son 23 empresas en total; 20 ya fueron notificadas y tres están en proceso. Diez de ellas están próximas a vencer su programa interno, mientras que otras diez aún están en el rango de poder operar, detalló el funcionario.

Autoridades Revisan Establecimientos; Buscan Prevenir Riesgos

Se destacó que, si bien el incendio ocurrido en Hermosillo generó una alerta preventiva, las inspecciones no se limitan únicamente a estas tiendas. Protección Civil cuenta con un sistema de registro que emite alertas con un mes de anticipación para los establecimientos cuyos permisos o dictámenes están por vencer.

Asimismo, precisó que no se ha presentado ningún incidente en las tiendas de esta cadena desde su instalación en Ciudad Juárez; sin embargo, es fundamental mantener los documentos y revisiones en regla para prevenir riesgos.

