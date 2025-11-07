Implementan CUELGA App Para Bloquear Llamadas de Extorsión en Chihuahua

El estado de Chihuahua presentó CUELGA App, una herramienta que nació en Querétaro y fue adoptada por la Policía Municipal de Chihuahua. Esta aplicación permite documentar y bloquear números de teléfonos celulares utilizados para extorsiones.

El subdirector de Estado Mayor, Froylán Castillo, señaló que muchas de las llamadas de extorsión provienen de centros penitenciarios ubicados en el sur del país, a diferencia de Querétaro, donde las llamadas más frecuentes proceden del norte.

Estas llamadas provienen mucho de los Ceresos; a nosotros nos afectan los del sur y en Querétaro los del norte. En temas de extorsión, tratamos de concretar una base de datos nacional; no sirve de mucho tener una base solo de Chihuahua cuando somos afectados por números del sur. Ahorita ya hay 10 mil números bloqueados, y aquí se han reportado al 911 cerca de 160 números, explicó.

Ciudadanos Podrán Reportar Intentos de Extorsión al 911

Por su parte, Alexis Pérez, jefe de la Policía Cibernética, informó que cuando un ciudadano reciba una llamada sospechosa o un intento de extorsión, debe reportar el número al 911 para que las autoridades lo investiguen y, de ser necesario, lo agreguen a la base de datos.

Se da desde secuestros virtuales, fraudes notariales, fraudes bancarios, supuestas paqueterías o incluso el fraude nigeriano. Todavía hay gente que cae. Las llamadas no se pueden escuchar, pero el número sí se puede rastrear para conocer desde dónde sale y obtener más información.

CUELGA App Bloquea Números Usados en Fraudes

El subdirector Castillo puntualizó que con la CUELGA App instalada, se bloquearán automáticamente todos los números que ya fueron utilizados para quitarle dinero a la gente.

La aplicación es gratuita tanto en iOS como en Android. Solo es darle los permisos para que pueda acceder al bloque de llamadas. El usuario tendrá acceso a todos los números que ya tenemos detectados, detalló.

