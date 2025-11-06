Accidente Vial en Chihuahua Deja a Abuelito Lesionado; lo Golpeó un Contenedor de Basura

Durante la mañana de este jueves 6 de noviembre se registró un accidente automovilístico en el cruce de la avenida Deza y Ulloa y la calle Lázaro de Baigorri, en la colonia San Felipe, en la zona centro de la ciudad de Chihuahua. El percance dejó como saldo a un adulto mayor lesionado.

Podría Interesarte: Mueren Seis Migrantes en Accidente Vial Sobre la Carretera Gómez Palacio–Jiménez en Chihuahua

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor de un vehículo blanco que circulaba por la avenida perdió el control por causas aún desconocidas, impactándose primero contra un señalamiento de alto y luego contra un contenedor de basura ubicado en la banqueta.

A causa del fuerte golpe, el contenedor fue proyectado hacia el otro lado de la calle, donde golpeó a un adulto mayor que caminaba por el lugar, provocándole diversas lesiones, principalmente en la cabeza.

Accidente Vial en Chihuahua Deja a un Adulto Mayor Lesionado | N+

Paramédicos Trasladaron a un Hospital al Lesionado

Al lugar acudieron paramédicos de URGE, quienes le brindaron los primeros auxilios al lesionado; sin embargo, fue una ambulancia del ISSSTE la que finalmente lo trasladó a un hospital para una valoración médica más completa. Por su parte, elementos de la Policía Vial realizaron las labores correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.

Historias recomendadas: