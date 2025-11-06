Hombre Agrede a Veterinario en Ciudad Juárez por Negarse a Aplicar Eutanasia a su Perro

Un médico veterinario en Ciudad Juárez denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de un hombre, luego de negarse a realizar la eutanasia a una mascota sin una justificación médica.

De acuerdo con el testimonio del afectado, identificado como Hernán Jair, el incidente ocurrió cuando el dueño del animal acudió a la clínica solicitando el procedimiento. El médico le explicó que primero debía realizar una revisión para determinar si era médica y éticamente viable, lo que provocó una reacción violenta por parte del sujeto.

Me comentó que quería una consulta y le dije okay, nada más le tomamos los datos y ya lo pasamos a consulta, sin problema. Me acerqué nuevamente con él y así tal cual me dijo: ‘Duérmanlo', y le dije: Okay, solo tengo que revisarlo, hacer una revisión médica para justificar que sí podemos hacer la eutanasia porque tiene que estar justificada médica y éticamente.

El Caso Ya fue Denunciado Ante la Fiscalía

La víctima informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el presunto agresor no fue detenido en flagrancia, por lo que el caso continúa bajo investigación. El joven pidió justicia y mayor protección para el personal médico y veterinario, al señalar que este tipo de agresiones son cada vez más frecuentes.

Pido justicia porque esto es algo que desafortunadamente estamos viviendo en la sociedad, no solo el gremio veterinario, sino el personal de salud en general, concluyó.

