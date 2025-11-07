Presuntos Polleros Atacan a Balazos a Agentes de la Patrulla Fronteriza Desde Ciudad Juárez

Durante la mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025, se registró un ataque a balazos en el límite fronterizo, dirigido contra elementos de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Texas. Los disparos habrían sido realizados desde el lado mexicano, en Ciudad Juárez, presuntamente por un grupo de aproximadamente seis polleros. El hecho provocó una intensa movilización policiaca y un despliegue de seguridad en la zona.

El incidente ocurrió a la altura del bulevar Bernardo Norzagaray, cerca del Monumento al Cigarro. Los presuntos responsables, al intentar cruzar de manera ilegal y ser descubiertos, realizaron los disparos contra los agentes estadounidenses. En respuesta, alrededor de 30 unidades de la Patrulla Fronteriza, apoyadas por helicópteros, desplegaron un operativo en la zona.

Autoridades Mexicanas Participan en la Búsqueda

Asimismo, la Patrulla Fronteriza solicitó apoyo a las autoridades mexicanas, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, iniciaron un operativo de rastreo en calles de la colonia Felipe Ángeles con el objetivo de localizar a los presuntos responsables del ataque.

Hasta el momento, se reporta una persona detenida; sin embargo, las autoridades no han dado a conocer más detalles al respecto; la información sobre el caso continúa en desarrollo.

