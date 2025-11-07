Concluye Búsqueda en Cueva de Chihuahua; Fiscalía Confirma Recuperación Total de Cuerpos

Después de varios días de rastreo en la denominada Cueva de los Murciélagos, la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que concluyó el operativo de búsqueda en los tiros de mina del poblado Santo Domingo en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua. Esto se debió a que se constató que no hay más cuerpos por recuperar. En la última jornada de búsqueda fueron localizados fragmentos óseos, los cuales serán sometidos a análisis antropológicos y periciales para su adecuada identificación.

De los 10 cuerpos recuperados, la noche del martes 4 de noviembre fue entregado a sus familiares el correspondiente a Jair N. G., de 40 años, originario de Durango, quien tenía un reporte de ausencia interpuesto el pasado 30 de octubre.

Asimismo, fue identificado y entregado a sus familiares Said Mauricio, de 37 años, quien había sido reportado como ausente desde el 1 de septiembre, luego de ser visto por última vez el 24 de agosto del presente año. Un tercer cuerpo fue identificado como Heriberto G. S., también de 37 años, quien tenía reporte de desaparición desde el 12 de agosto de 2025.

Faltan Estudios Periciales Para Confirmar Otras Identidades

En el caso de cuatro cuerpos más, la Fiscalía informó que existe una posible identificación positiva, aunque aún se esperan los resultados periciales para su confirmación oficial.

Finalmente, respecto a los tres cuerpos restantes, la Unidad Especializada continúa trabajando en el análisis de huellas dactilares y su cotejo con las bases de datos de personas desaparecidas para lograr su plena identificación.

