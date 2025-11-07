Ingresa Frente Frío Número 13 a Chihuahua; Alertan por Bajas Temperaturas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante este fin de semana se prevé un marcado descenso de temperaturas en gran parte del estado de Chihuahua, derivado del ingreso del frente frío número 13 por la frontera norte del país.

Este sábado 8 de noviembre se anticipan temperaturas muy frías con heladas en las zonas altas de la Sierra Tarahumara, además de vientos con ráfagas que podrían superar los 55 kilómetros por hora en municipios de las regiones norte, noroeste y noreste como Ciudad Juárez, Guadalupe, Ascensión y Ojinaga, condiciones que podrían ocasionar tolvaneras en el tramo Juárez–Ascensión.

Aire ártico intensificará el frío en las zonas altas de Chihuahua

Para el domingo, se espera la llegada de una masa de aire ártica asociada al sistema frontal, la cual intensificará el ambiente frío durante la mañana y la noche, con heladas en las zonas altas de la entidad.

La CEPC exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, proteger a personas vulnerables, revisar sistemas de calefacción y ventilar los espacios cerrados. Además, pidió mantenerse informados a través de canales oficiales y recordar que ante cualquier emergencia, la línea 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas del día.

Protección Civil de Ciudad Juárez Emite Medidas Preventivas Ante Llegada del Frío

Pronóstico de temperaturas máximas y mínimas para este sábado y domingo en Chihuahua

Sábado 8 de noviembre del 2025:

Chihuahua 27/12 °C.

Juárez 26/12 °C.

Janos 27/8 °C.

Madera 20/3 °C.

Temósachic 22/2 °C.

Cuauhtémoc 23/6 °C.

Ojinaga 31/12 °C.

Delicias 30/9 °C.

Camargo 30/10 °C.

Jiménez 30/11 °C.

Parral 27/11 °C.

Creel 20/-1 °C.

Chínipas 33/15 °C.

Guachochi 20/1 °C.

El Vergel 19/-2 °C.

Domingo 9 noviembre del 2025:

Chihuahua 20/12 °C.

Juárez 19/10 °C.

Janos 22/8 °C.

Madera 21/3 °C.

Temósachic 23/2 °C.

Cuauhtémoc 19/7 °C.

Ojinaga 21/13 °C.

Delicias 24/11 °C.

Camargo 25/12 °C.

Jiménez 26/13 °C.

Parral 23/11 °C.

Creel 19/0 °C.

Guachochi 19/1 °C.

El Vergel 18/-2 °C.

