Denuncian a Empresa por Fraude en Chihuahua; Ofrecía Autos de Remate y No los Entregaba

Una empresa identificada como “MVR”, con oficinas en la ciudad de Chihuahua, es señalada de cometer fraude al ofrecer vehículos de remate a través de redes sociales. Su modus operandi consistía en citar a los clientes en una plaza comercial, donde eran atendidos por supuestos asesores que aparentaban pertenecer a la empresa.

De acuerdo con el abogado Adrián López Bertrand, los autos ofrecidos eran supuestamente modelos recientes a precios sumamente bajos, bajo el argumento de que se trataba de vehículos recuperados por el banco.

Modelos 2020 en delante, precios que se ofrecían a la mitad de precio, a las personas las atendían los asesores de oficina pero nunca mostraban vehículo, solo fotos en una tablet, explicó López Bertrand.

Los afectados señalaron que llegaron a la empresa después de ver los anuncios en redes sociales, buscando un vehículo funcional. Sin embargo, tras realizar pagos en efectivo y transferencias, los supuestos vendedores desaparecieron.

Nos enteramos en redes sociales. Buscábamos una camioneta para mi esposa, que no fallara. Fuimos al lugar, pagamos una parte por transferencia y otra en efectivo, en total 139 mil pesos, narró uno de los afectados.

Contratos Sin Representante Legal ni RFC

Señalaron que la empresa habría operado durante el verano de este año y que los contratos carecían de la firma de un representante legal; actualmente, las oficinas se encuentran vacías.

En esos dos meses hubo muchos fraudes. Luego pusieron un anuncio de que estaban fumigando, pero desde entonces ya no los encontramos.

Al menos 30 familias afectadas han interpuesto denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la cual ya inició una investigación para localizar y proceder legalmente contra los presuntos responsables de la empresa.

