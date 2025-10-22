Alertan por Fraudes Inmobiliarios en Chihuahua; Víctimas Pierden Miles de Pesos

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua lanzó una alerta a la ciudadanía ante el incremento de delitos relacionados con supuestas empresas inmobiliarias que ofrecen viviendas a través de catálogos, pero que nunca muestran físicamente las casas o los terrenos.

Según las autoridades, estas empresas piden enganches que van desde decenas hasta cientos de miles de pesos y, una vez que reciben el dinero, desaparecen sin dejar rastro. Por ello, se exhorta a la población a verificar previamente el Registro Público de la Propiedad antes de efectuar cualquier pago.

Más de Seis Mil Carpetas por Delitos Patrimoniales

Solo en la Fiscalía de la Zona Centro, la Unidad de Delitos Patrimoniales informó que se han acumulado más de 6 mil carpetas de investigación por delitos de tipo inmobiliario, así como por promesas de rendimientos extraordinarios o paquetes de viaje falsos.

Miriam Tarango, coordinadora de esta unidad, explicó que en muchos casos las víctimas entregan casi el costo total del inmueble, confiando en que la propiedad les será entregada en un plazo de algunas semanas o meses. Sin embargo, al llegar la fecha, descubren que la vivienda ofrecida ni siquiera estaba en venta o en proceso de remate.

La gente invierte su dinero, se da un plazo de semanas o meses para la entrega, pero resulta que esa vivienda ni estaba en venta, ni estaba en remate, ni había ningún trámite; la mayoría de las víctimas entregan casi la cantidad total del inmueble.

La funcionaria agregó que una vez que estas empresas reúnen un número importante de víctimas, abandonan la ciudad, lo que ha derivado en cateos y acciones legales para frenar el número de víctimas.

