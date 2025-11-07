Localizan Dos Cuerpos Envueltos en Cobijas en un Dique de Ciudad Juárez

Los cuerpos de un hombre y una mujer fueron localizados envueltos en cobijas dentro de un dique de contención de agua de lluvia, en hechos ocurridos en la colonia Tierra y Libertad de Ciudad Juárez.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el cruce de las calles Mateo Almanza y Rubén Jaramillo, donde de inmediato se acordonó la zona para permitir las labores de investigación.

Personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género acudió al lugar para iniciar las primeras diligencias, debido a que una de las víctimas es una mujer.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos cuerpos permanecen sin identificar, y se desconoce hasta el momento el móvil del crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias en que ambas personas fueron privadas de la vida y abandonadas en el sitio.

Localizan cuerpo sin vida dentro de vehículo abandonado en Ciudad Juárez

En otro hecho aislado, una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró en la Colonia Puerto La Paz, luego de que vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo abandonado que llevaba varias horas estacionado en la vía pública.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Ramón Aranda y Guerrero Negro. Al arribar al sitio, agentes de la SSPM revisaron el interior del vehículo y descubrieron el cuerpo sin vida de una persona que se encontraba en los asientos traseros.

De inmediato, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y el Ejército Mexicano, estableciendo un perímetro de seguridad para preservar la escena. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó en el lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales trabajarán para determinar la identidad de la víctima y la causa de muerte.

