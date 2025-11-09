Conductor Provoca Choque en la Carretera Ciudad Juárez–Ahumada; Deja Tres Muertos

Durante la mañana de este domingo 9 de noviembre se registró un aparatoso accidente vial en la carretera Ciudad Juárez-Ahumada, a la altura del kilómetro 298.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil color naranja circulaba por la carretera de Ciudad Juárez-Ahumada, en sentido de norte a sur, cuando invadió el carril contrario, impactándose de frente contra una camioneta color gris en la que viajaban cinco integrantes de una familia.

Tras el choque, un hombre de la tercera edad y una mujer de aproximadamente 40 años perdieron la vida en el lugar, mientras que las otras tres personas resultaron con lesiones de gravedad. En el vehículo responsable solo viajaba el conductor, quien también murió de manera instantánea debido al impacto.

Movilización de Cuerpos de Rescate y Autoridades

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y del Heroico Cuerpo de Bomberos para auxiliar a los tripulantes y liberar a las víctimas que quedaron atrapadas entre el vehículo. Asimismo, arribaron tres ambulancias, dos de RESCATE y una de URGE, las cuales trasladaron a los heridos a diferentes hospitales para brindarles atención médica.

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado e identificación. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni el estado de salud de los lesionados. Se espera que, una vez concluido el procesamiento de la escena, las autoridades emitan más información sobre el accidente.

