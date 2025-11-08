Denuncian Presunto Fraude Millonario por Venta Falsa de Casas en Chihuahua

Una empresa inmobiliaria fue denunciada por al menos 21 víctimas por presunto fraude millonario, al ofrecer casas en remate que nunca existieron, utilizando como fachada redes sociales, oficinas rentadas y notarías públicas en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con las denuncias, los presuntos responsables citaban a las víctimas en lobbies de lugares lujosos, fraccionamientos residenciales y notarías, donde simulaban formalidad para ganarse su confianza y obtener grandes sumas de dinero.

Nota relacionada: Denuncian a Empresa por Fraude en Chihuahua; Ofrecía Autos de Remate y No los Entregaba

Una de las víctimas, Apolinar Barraza, relató que entregó 750 mil pesos creyendo que adquiriría una vivienda.

Nos dio confianza porque era ante un notario público, yo entregué 350 mil y después 400 mil pesos para un total de 750 mil, que hasta el momento no se ha visto nada.

Otra víctima, Abel Alvarado, explicó que entregó 400 mil pesos y que todo parecía legítimo, ya que las reuniones se realizaban en espacios exclusivos y ante supuestos representantes legales.

Te citan en una residencia y luego en una notaría donde está presente un hombre de apellido Cordero. Te muestran un documento que después resulta ser una simple asesoría, no una compraventa.

Presuntamente ofrecían casas inexistentes, ahora enfrentan un proceso judicial

Las víctimas señalaron ofrecían casas por catálogo, pero nunca las mostraban físicamente porque, según las investigaciones, no existían. Los señalados, enfrentan proceso judicial por el delito de fraude, aunque actualmente se encuentran en libertad.

Alertan Ahora por "Fraude SPEI": ¿Qué Es y Cómo Evitar ser Víctimas de Estafas?

El abogado Luis Raúl Gómez, representante de dos de las víctimas, informó que el daño patrimonial asciende a 15 millones de pesos, con un promedio de 700 mil pesos por afectado.

Nos encontramos en etapa intermedia. Imputados y víctimas están en proceso de un posible acuerdo reparatorio.

Historias recomendadas: