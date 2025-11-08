Hallan a Hombre Sin Vida con Signos de Violencia en la Colonia Salvárcar, de Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida y con evidentes signos de violencia, la noche del pasado viernes 7 de noviembre, en la colonia Salvárcar de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Tlaxcala, a un costado de una bodega de tráileres de block, donde vecinos reportaron a un masculino tirado sobre la vía pública.

La víctima presentaba signos de violencia

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la víctima presentaba heridas en la cabeza y el torso, además de tener los pantalones a la altura de las rodillas.

La zona fue acordonada por agentes municipales mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de evidencias. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para su identificación y para continuar con las investigaciones que permitan esclarecer el crimen.

