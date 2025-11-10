Vecinos del Kilómetro 5 Denuncian Contaminación Causada por Recicladora en Cd. Juárez

Entre el olor a plástico quemado y una densa nube gris que cubre sus calles, los vecinos de la colonia Kilómetro 5 en Ciudad Juárez aseguran que respirar se ha vuelto difícil, pues las ventanas permanecen cerradas todo el día y el sonido de la maquinaria pesada interrumpe el sueño a cualquier hora.

Podría Interesarte: Conductor Provoca Choque en la Carretera Ciudad Juárez–Ahumada; Deja Tres Muertos

Desde hace más de una década, la instalación de una recicladora en la zona ha cambiado por completo la vida de los residentes. Señalan que con el paso de los años, las operaciones de la empresa se han intensificado, provocando la contaminación del aire, vibraciones constantes y un ambiente insoportable que ha derivado en enfermedades respiratorias, crisis asmáticas e incluso hospitalizaciones.

Esta problemática la tenemos desde el 2010, cuando se instaló la recicladora. A partir de 2017 comenzó a quemar cobre, y con el tiempo trajeron maquinaria para compactar vehículos. Esto ha contaminado la ciudad; una enorme nube de humo nos afecta la salud a todos.

Vibraciones y Grietas en las Casas de la Colonia

Algunos vecinos, que llevan más de sesenta años viviendo en la colonia, aseguran que, además del humo, el ruido y las vibraciones han dañado sus hogares.

La recicladora llegó hace unos 25 años. Nos afecta de muchas maneras: las casas que están pegadas ahí se van a cuartear. Todo el humo y la contaminación se meten por la calefacción y el aire. Cuando dejan caer los carros al piso, se siente que tiembla el piso.

Piden la Clausura Definitiva de la Recicladora

Inhaladores para el asma y cubrebocas se han vuelto parte de la vida diaria dentro y fuera de las viviendas. Los habitantes coinciden en que la situación es ya insostenible.

Pedimos la clausura inmediata de la recicladora, no multas. Los niveles de contaminación que emite son demasiado altos”, exigieron los colonos.

Los vecinos han acudido en repetidas ocasiones ante las dependencias de Ecología, Desarrollo Urbano y Protección Civil, sin que hasta ahora alguna autoridad les haya brindado una solución concreta. Temen que la falta de respuesta oficial permita que la contaminación siga afectando su salud y la de sus familias.

Historias recomendadas: