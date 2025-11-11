Declaran Culpable a Hombre Acusado de Contrabandear Niños de Ciudad Juárez a El Paso, Texas

Manuel V., de 35 años, se declaró culpable ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en un plan para contrabandear niños de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, según documentos judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, una organización de contrabando de extranjeros llevó de manera ilegal a niños no acompañados, de entre 5 y 13 años, desde México hacia territorio estadounidense. En algunos casos, los menores fueron sedados con caramelos que contenían THC para facilitar el cruce fronterizo.

Presentaban documentos falsos para hacerse pasar por padres

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Ray Provencio, informó que los contrabandistas usaban documentos falsos y se hacían pasar por los padres de los menores para engañar a los oficiales migratorios.

Según la acusación, el papel de Manuel V. dentro de la red era recoger a los niños tras el cruce fronterizo y pagar a los conductores encargados del traslado.

El pasado 6 de noviembre, Manuel V. se declaró culpable de un cargo de conspiración para transportar extranjeros y tres cargos de ayudar e incitar el contrabando de extranjeros con fines de lucro.

El acusado podría enfrentar una sentencia mínima de 11 años de prisión, aunque la pena final será determinada por un juez del Tribunal Federal de Distrito en una próxima audiencia.

