Muere Abuelita Tras Explosión en Vivienda de la Colonia Frida Kahlo de Ciudad Juárez

Una mujer de aproximadamente 75 años perdió la vida luego de que se registrara una explosión seguida de un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Sonetos 152, en la colonia Frida Kahlo, al suroriente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el siniestro presuntamente se habría originado tras la explosión de dos tanques estacionarios, lo que provocó un fuerte incendio que rápidamente consumió parte del inmueble.

Adulto mayor sobrevive al siniestro en estado de shock

En la vivienda habitaba una pareja de adultos mayores; el hombre logró salir con vida, aunque fue atendido por los cuerpos de emergencia tras sufrir una crisis nerviosa debido a lo ocurrido.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal, así como integrantes de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes coordinaron las labores de rescate y control de la situación.

Las autoridades correspondientes llevarán a cabo las investigaciones para determinar con precisión las causas de la explosión y evaluar los daños ocasionados.

