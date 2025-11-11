Detienen a Chofer y Asistente de Autobús Foráneo con Casi 44 Kilos de Droga en Ciudad Juárez

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a un chofer de transporte foráneo y a su asistente luego de que, durante una revisión de rutina en un punto de control militar, les fuera asegurada una mochila con casi 44 kilogramos de metanfetamina.

El operativo se realizó en el kilómetro 302 de la carretera Panamericana, donde los militares revisaron un camión, perteneciente a una empresa transportes de Chihuahua.

Hallan droga en el camarote del autobús

Durante la inspección, los elementos castrenses ubicaron una mochila oculta en el camarote del conductor, la cual contenía 44 bolsas con un peso total de 43 kilos 952 gramos de la droga conocida como cristal.

Tras el hallazgo, fueron detenidos el operador del camión, identificado como Héctor Omar J. D., y su asistente, Omar Antonio C. O., quienes junto con la sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

