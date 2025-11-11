Rescatan a Tres Migrantes Privados de la Libertad en Vivienda de Ciudad Juárez

Elementos del Grupo de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) intervinieron una vivienda del fraccionamiento Pradera Dorada, en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que vecinos reportaran gritos de auxilio desde el interior del domicilio.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Rancho La Nutria y El Tule, donde los agentes rescataron a tres personas en contexto de movilidad, entre ellas una mujer de nacionalidad ecuatoriana que había sido retenida contra su voluntad desde el 5 de noviembre, así como dos hombres originarios de Chiapas, a cuyos familiares se les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Uno de los migrantes resultó herido

Durante el operativo, uno de los migrantes presentaba lesiones, por lo que recibió atención médica en el lugar y fue trasladado a un hospital para su valoración.

Noticia relacionada: Catean Domicilio en el Fraccionamiento Pradera Dorada en Ciudad Juárez

En la vivienda fueron detenidos dos presuntos responsables, identificados como Antonio N., de 19 años, y un menor de 17 años, ambos señalados como posibles integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona.

Aseguran armas y droga en el lugar

Los agentes aseguraron en el sitio un fusil de asalto con dos cargadores abastecidos con 20 cartuchos calibre .223, además de una bolsa que contenía aproximadamente 16 kilogramos de marihuana.

Hallan Cuerpo con Huellas de Violencia en Colonia Ladrillera de Ciudad Juárez

Los detenidos, junto con la evidencia asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas: