Tormenta Solar: Así se Vio la Aurora Boreal desde el Sur de Jalisco y Colima

Durante la noche del 11 de noviembre se presenció una aurora boreal en el sur de Jalisco, colindante con el estado de Colima, un fenómeno captado por algunos usuarios en redes sociales.

El fenómeno ocurrió aproximadamente después de las 11:00 de la noche, que de acuerdo a Carlos Román, del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, explicó que las auroras boreales ocurren durante una tormenta geomagnética, un fenómeno que se produce cuando el Sol libera una gran cantidad de energía durante una tormenta solar.

La Tierra cuenta con un campo magnético que la protege de esa radiación; sin embargo, cuando las partículas cargadas provenientes del Sol interactúan con dicho campo, se genera una especie de “chispa” o fricción en la atmósfera. Esa interacción provoca que los gases atmosféricos emitan luz, dando origen a los característicos colores de las auroras.

El experto del IAM mencionó que no estaba seguro si este fenómeno se pudo observar desde el Área Metropolitana de Guadalajara debido a la contaminación, sin embargo, al sur del estado se apreció sin problemas.

¿Ocurrirá otra aurora boreal hoy?

De acuerdo a Román, este 12 de noviembre podría volver a suceder este fenómeno.

La aurora boreal del 11 de noviembre destacaba un cielo con estrellas, una claridad asombrosa. Se tiñó la atmósfera con una gama de tonos rosados, morados y violáceos, que se mezclaban suavemente con zonas de naranja y amarillo pálido cerca del horizonte.

Andrei Aguilar / N+

