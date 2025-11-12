Denuncian Envenenamiento Masivo de Perros en Zacatecas

El Ayuntamiento de Villa García confirmó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Zacatecas por el presunto envenenamiento masivo de perros, registrado en distintos puntos del municipio. Sin embargo, lamentó que la falta de testimonios y pruebas suficientes ha limitado los avances en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han precisado el número exacto de animales afectados; no obstante, en redes sociales y grupos vecinales circularon imágenes y videos donde se observan a varios perros sin vida en calles, avenidas transitadas y frente a domicilios particulares, lo que ha generado consternación y enojo entre los habitantes.

En paralelo, la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, informó que este caso se suma a otro episodio similar ocurrido recientemente en el fraccionamiento Villa Fontana, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

De acuerdo con la funcionaria, decenas de perros fueron hallados sin vida tras presuntamente haber ingerido carne contaminada con veneno, situación que fue reportada el pasado viernes 7 de noviembre.

Rodríguez Márquez calificó los hechos como “crueles e inaceptables”, y aseguró que las autoridades estatales trabajan en coordinación con los municipios para dar seguimiento a los reportes y sancionar a quienes resulten responsables.

No hay avances en la investigación; faltan pruebas

En un comunicado, el Ayuntamiento 2024-2027 de Villa García reiteró su compromiso con el bienestar animal e hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información o evidencias que permitan fortalecer la denuncia.

“Invitamos a toda persona que haya perdido a su mascota por esta causa o que cuente con datos que ayuden a identificar al responsable, a acercarse a denunciar formalmente ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, autoridad competente en esta materia”, señaló la administración municipal.

Asimismo, el gobierno local informó que mantiene abiertas sus oficinas para brindar orientación y acompañamiento a las personas interesadas en presentar denuncias por estos hechos, además de ofrecer asesoría sobre los pasos legales a seguir y canalización a asociaciones de protección animal.

