Frío en CDMX: Nueva Alerta por Bajas Temperaturas en Estas Alcaldías Mañana 13 de Noviembre 2025

El frío no da tregua en Ciudad de México y el Gobierno de CDMX lanzó una nueva alerta por las bajas temperaturas para mañana, 13 de noviembre de 2025, en varias alcaldías. Aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del tiempo para este jueves, en la capital del país.

¿Por qué hace tanto frío en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que una masa de aire ártico y el frente frío 13 cambiaron el clima en el país, sintiéndose así mucho frío en gran parte del territorio nacional, incluyendo la Ciudad de México.

Además, se aproxima a México el nuevo frente frío 14, que ingresara la noche del jueves 13 de noviembre, por el noroeste del país.

El nuevo frente frío 14 ocasionará lluvias ligeras, fuertes rachas de viento y bajas temperaturas durante el viernes y el sábado.

También, el SMN pronosticó caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Baja California y Sonora.

Nueva alerta por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX activó alerta amarilla para tres alcaldías por el frío que se va a sentir la mañana de este jueves.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

De acuerdo con la alerta, el frío más intenso se va a sentir de la 01:00 de la madrugada a las 08:00 horas del jueves, con temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados.

