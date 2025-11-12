Pronóstico del Tiempo JUEVES 13 de Noviembre de 2025: Llega el Frente Frío 14

Para este jueves 13 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como lluvias muy fuertes en Campeche, y chubascos en Yucatán.

Por otra parte, se prevé durante la noche, se aproxime un nuevo frente frío al noroeste del país, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias aisladas y fuertes rachas de viento en Baja California.

A su vez, canales de baja presión sobre interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias y chubascos dispersos en zonas de Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Asimismo, se mantendrá ambiente frío durante la mañana sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán–Sierra Negra), Estado de México y Guerrero.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, ambiente frío en la región, y muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Con información de Conagua

