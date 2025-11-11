Inicio Estado de México Nuevo Reglamento para Motos en Edomex: ¿Debes Usar Casco y Pueden Viajar Niños? Requisitos

Nuevo Reglamento para Motos en Edomex: ¿Debes Usar Casco y Pueden Viajar Niños? Requisitos

Entérate aquí de las nuevas disposiciones para las motos, en Estado de México

Motociclista en calles de Estado de México

Motociclista en calles de Estado de México. Foto: Gobierno del Estado de México

Si se transportas en moto, esta información te interesa. El Gobierno de Estado de México actualizó el Reglamento de Tránsito e hizo algunos cambios para evitar accidentes; aquí te decimos cuáles son las modificaciones para los motociclistas. Entérate de todos los detalles sobre el uso del casco y si puedes viajar con niños.

Cambios al Reglamento de Tránsito en Estado de México

El Gobierno del Estado de México actualizó el Reglamento de Tránsito con los siguientes objetivos.

  • Prevenir accidentes.
  • Salvar vidas.
  • Proteger a la niñez.
  • Garantizar una movilidad más segura y ordenada.
  • Las nuevas disposiciones buscan favorecer a peatones, ciclistas, motociclistas y conductores.

Nuevas reglas para Motociclistas

A continuación, te decimos cuáles son las nuevas reglas para los motociclistas, que entran en vigor el 25 de noviembre de 2025:

  • Solo puedes conducir motocicleta su eres mayor de edad.
  • Debes contar con licencia, luego de aprobar un examen teórico.
  • Debes obtener la certificación establecida por la Secretaría de Movilidad de Estado de México.
  • Es obligatorio el uso de casco certificado y en buen estado.
  • El casco debe tener vigencia no mayor a cinco años.
  • Queda prohibido transportar niñas, niños o adolescentes, que no puedan sujetarse adecuadamente.
  • Solo se puede rebasar por el carril izquierdo.
  • Se prohíbe llevar cargas que comprometan el equilibrio o la visibilidad.

Infracciones y sanciones

El Reglamento de Tránsito de Estado de México elimina multas fijas

  • Ahora, las multas fijas se sustituyen con un esquema de rangos.
  • Se aplicará un monto mínimo a quienes no tengan sanciones pendientes.
  • Se aplicará un rango medio a quienes acumulen dos o tres adeudos.
  • Se aplicará el rango máximo a reincidentes con cuatro o más infracciones.
  • Sin embargo, los montos actuales se mantienen como límite superior.
  • Solo las agentes de Tránsito están facultados para imponer sanciones.
  • Las agentes de vialidad tendrán a su cargo la vigilancia del cumplimiento del Reglamento de Tránsito.
  • La boleta de infracción debe contener requisitos precisos: placa, entidad, motivo y firma de la agente.

Infracciones Inteligentes

  • Las infracciones inteligentes solo procederán en carriles confinados y ciclovías.
  • Requieren señalización visible y equipos calibrados.
  • Se garantiza el derecho de audiencia y defensa.
  • Parte del dinero recaudado por multas derivadas de la invasión de carriles confinados se destinará a la construcción de infraestructura peatonal y ciclista.
  • Se fortalecen los mecanismos de coordinación entre autoridades de tránsito, seguridad pública y protección civil para atender incidentes.

