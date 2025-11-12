¿Cuánto Frío Hará Hoy en la Noche en CDMX? Activan Alerta por Bajas Temperaturas

Siguen las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que es importante que tomes precauciones. Te decimos cuánto frío hará hoy en la noche en la capital del país.

De acuerdo con el reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), para este miércoles por la tarde la temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C), se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado sin condiciones para lluvia.

Video: Clima Hoy en México del 12 de Noviembre de 2025 con Raquel Méndez: ¿Seguirá Frío por Masa de Aire?

Sin embargo, por la noche la temperatura descenderá, por lo que otra vez se sentíra intenso frío en varias alcaldías.

Noticia relacionada: Nevadas 2025 en México: ¿Cuándo y en Qué Estados se Espera Caída de Nieve por el Frente Frío 14?

¿Cuánto frío hará en la noche de hoy en CDMX?

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 17ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves, 13 de noviembre, se prevén temperaturas de 10ºC, por lo que la madrugada de mañana será muy fría en las partes altas del sur.

Es por eso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por frío en varias alcaldías.

Alerta Amarilla en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados.

También, soplarán vientos del Norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 km/h.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

