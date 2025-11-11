Nevadas 2025 en México: ¿Cuándo y en Qué Estados se Espera Caída de Nieve por el Frente Frío 14?

Si crees que en México no se registran nevadas, eso no es así, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para esta semana aumente la posibilidad de nieve o aguanieve en varias zonas del país y serían las primeras de la temporada 2025-2026.

¿Cuándo se espera la formación de nieve en México?

La posibilidad de caída de nieve se pronostica en 96 horas, en los próximos cuatros días aproximadamente, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Dónde se espera la caída de nieve en México?

En Baja California y Sonora, autoridades meteorológicas pronostican nieve o aguanieve, cuando en la zona hay circulación ciclónica en altura, una vaguada polar, y una corriente en chorro polar.

¿Cuáles son las bajas temperaturas que causarían nieve en México?

Para la madrugada del viernes 14 de noviembre de 2025 se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5°C con heladas en zonas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Piden prepararse para efectos del frente frío 14

Se pronostica que la noche del jueves 13 de noviembre ingrese el frente frío 14 por el noroeste del país, causando nuevo descenso de temperaturas, chubascos y rachas de viento.

El descenso de temperatura ha sido notable en el Valle de México, sobre todo para quienes viven en las zonas más altas. La situación es más crítica durante la madrugada y al amanecer.

Advierten de heladas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que entre el miércoles 12 y el viernes 14 de noviembre de 2025 se registrarán heladas intensas en zonas altas del norte y centro de México, las temperaturas mínimas serían de -10.

Estos estados padecerían la masa de aire ártico

De acuerdo con el pronóstico, se espera de -10 °C a -5 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango .

. De -5 °C a 0 °C en zonas altas de Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Se espera que el frente frío número 14 ingrese al país el miércoles 12 de noviembre, provocando un descenso drástico de temperatura y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en regiones del norte, lluvias en el centro del territorio como:

Edomex

CDMX

Hidalgo

