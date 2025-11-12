UNAM Prevé Nuevo Avistamiento de Auroras Boreales Esta Noche en México, ¿En Qué Zonas?

El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que una nueva tormenta solar se registraría en las próximas horas, generando auroras boreales y posibles fallos en aparatos electrónicos.

Además, explicó que, en la noche del 11 de noviembre de 2025 se registró una tormenta geomagnética severa a nivel global, debido a una eyección de masa coronal (EMC) proveniente del Sol.

¿Qué registró la UNAM en la primera tormenta solar de noviembre 2025?

De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la Máxima Casa de Estudios del país, la red de espectrómetros solares CALLISTO registró las explosiones en la atmósfera solar a través de las emisiones en radio.

El radiotelescopio MEXART, ubicado en Coeneo, Michoacán, detectó perturbaciones en el medio interplanetario.

¿A qué hora comenzó la tormenta solar en México?

Los datos de la Red de Estaciones Geomagnéticas de México (REGMEX) indicaron que la tormenta comenzó ayer alrededor de las 18:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, y mantuvo su máxima intensidad hasta las 21:00 horas.

Se precisó que dicho evento no alcanzó los niveles registrados durante la tormenta del 10 de mayo de 2024; por ahora, sus efectos aún son vigilados por las estaciones de Coeneo y Teoloyucan (Servicio Magnético Nacional).

Efectos detectados de tormenta solar el 12 de noviembre de 2025

Se dio a conocer que en la atmósfera superior, entre las 19:39 horas del 11 de noviembre y las 06:00 horas del 12 de noviembre de 2025, se detectaron modificaciones en la atmósfera superior, especialmente sobre el territorio sur del país (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), aunque los efectos pudieron extenderse al resto del territorio.

¿Efectos de tormenta solar se detectaron en CDMX?

El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mencionó que el Observatorio de Rayos Cósmicos de la Ciudad de México detectó un incremento en partículas solares, aceleradas por la fulguración X1.2 (erupción solar muy potente) del 10 de noviembre.

Después, la tormenta geomagnética ocasionó una disminución en el flujo de rayos cósmicos, fenómeno característico durante eventos solares intensos.

UNAM prevé una nueva tormenta solar el 13 de noviembre de 2025

Debido a que el Sol mantiene un nivel de actividad elevado, se espera que llegue a la Tierra a partir del mediodía del 12 de noviembre de 2025 una nueva tormenta solar, lo que podría intensificar y prolongar la tormenta geomagnética.

Descarta algún tipo de afectación a la salud humana ni a otros seres vivos. Los posibles impactos serían en sistemas tecnológicos como:

Comunicaciones por radio HF

Señales de posicionamiento satelital (GNSS)

Operaciones satelitales y aeroespaciales

Corrientes inducidas en redes eléctricas de gran extensión

Coordinación institucional

En caso de que esta nueva interacción produzca una tormenta geomagnética severa, existe la posibilidad de observar nuevamente auroras boreales.

¿Dónde se podrán ver las nuevas auroras boreales en México?

Si existen condiciones climatológicas favorables, las nuevas auroras boreales podrían ser visibles en el norte y centro del país la noche del 12 de noviembre de 2025, particularmente en zonas oscuras y con cielos despejados en México, esto debido a la gran actividad solar.

Con información de N+

